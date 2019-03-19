Клебо: это мой единственный шанс победить Большунова, побеждать его всё сложнее

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо считает, что в будущем у него уже не получится соперничать с россиянином Александром Большуновым за победу в общем зачёте Кубка мира.

«На длинных дистанциях он — лучший. Сейчас же он начинает прибавлять в скорости и в спринте. Выигрывать у него становится всё сложнее. С каждым годом бороться с ним за „жёлтую майку“ лидера будет всё труднее, и в этом году, пожалуй, мой единственный шанс победить его. Мы должны попытаться воспользоваться этой возможностью в Канаде в выходные», — приводит слова Клебо NRK.

Перед последним этапом Кубком мира, который состоится с 22 по 24 марта в Квебеке, в общем зачёте Клебо опережает Большунова на 14 очков. В Канаде лыжники пробегут три гонки — спринт, масс-старт и гонку преследования.