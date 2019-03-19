Драчёв поздравил Бабикова и Сливко с победой в общем зачёте Кубка IBU

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв поздравил Антона Бабикова и Викторию Сливко с завоевание «Больших хрустальных глобусов» в Кубке IBU.
«Поздравляем Антона Бабикова и Викторию Сливко с завоеванием „Больших хрустальных глобусов“ Кубка IBU! Заключительный этап проходил в Италии. Вчера оба обладателя перелетели в Норвегию на заключительный этап Кубка мира», — написал Драчёв.
Пост доступен в «инстаграме» Владимира Драчёва.
Заключительный этап Кубка мира пройдёт в Хольменколене (Норвегия) с 21 по 24 марта.
Расписание стартов
21 марта – спринт (женщины).
22 марта – спринт (мужчины).
23 марта – гонка преследования (женщины) и гонка преследования (мужчины).
24 марта – масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины).
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