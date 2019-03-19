Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
ХК «Динамо» М — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Драчёв поздравил Бабикова и Сливко с победой в общем зачёте Кубка IBU

Драчёв поздравил Бабикова и Сливко с победой в общем зачёте Кубка IBU
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв поздравил Антона Бабикова и Викторию Сливко с завоевание «Больших хрустальных глобусов» в Кубке IBU.

«Поздравляем Антона Бабикова и Викторию Сливко с завоеванием „Больших хрустальных глобусов“ Кубка IBU! Заключительный этап проходил в Италии. Вчера оба обладателя перелетели в Норвегию на заключительный этап Кубка мира», — написал Драчёв.

Пост доступен в «инстаграме» Владимира Драчёва.

Заключительный этап Кубка мира пройдёт в Хольменколене (Норвегия) с 21 по 24 марта.

Расписание стартов
21 марта – спринт (женщины).
22 марта – спринт (мужчины).
23 марта – гонка преследования (женщины) и гонка преследования (мужчины).
24 марта – масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины).

Сливко: это просто нереальные эмоции, когда практически все «глобусы» – твои
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент