РУСАДА: на ЧР по биатлону напомним, как вести систему ADAMS, и расскажем о TUE

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая сообщила, что для участников чемпионата России по биатлону в Тюмени состоится информационно-образовательный семинар. Соревнования пройдут с 28 марта по 2 апреля.

«Планируется, что наше мероприятие состоится во второй половине дня 29 марта и продлится более трёх часов. Сначала со вступительной речью выступит генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус. Затем все участники семинара будут разделены на две группы: спортсмены и персонал. И у каждой группы будет своя образовательная программа.

Спортсменам расскажут об антидопинговых правилах и напомнят о правах и обязанностях, о правильном ведении системы ADAMS и о том, как следует себя вести во время процедуры допинг-контроля. Также для биатлонистов будет проведено практическое занятие с последующим анализом допущенных ошибок. Также мы хотим рассказать нашим слушателям о правилах терапевтического использования средств, содержащих запрещённые субстанции, по медицинским показаниям.



Проведение большого антидопингового семинара значится в дорожной карте восстановления статуса Союза биатлонистов России», — цитирует Пахноцкую ТАСС.

В феврале стало известно, что российская биатлонистка Маргарита Васильева пропустила три допинг-теста за 12 месяцев. Спортсменка призналась, что у неё возникли трудности с заполнением данных в системе ADAMS.

В РУСАДА удивлены объяснениями Васильевой пропуска трёх допинг-тестов