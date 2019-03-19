Поездка сборной России по биатлону в Осло на автобусе была согласована в ноябре

Первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов опроверг информацию о том, что сборная России не успела вовремя оплатить прямой авиаперелет из Эстерсунда (Швеция) в Осло (Норвегия), из-за чего была вынуждена отправиться на заключительный этап Кубка мира автомобильным транспортом.

«Решение о поездке в Норвегию на автобусе было принято ещё в ноябре прошлого года. Исполнительный директор СБР Сергей Голиков и главный тренер сборной Анатолий Хованцев, и начальник команды Дмитрий Рочев посчитали, что вариант с чартером, предложенный IBU, нецелесообразен и что нашей команде проще и выгоднее добраться до Осло самостоятельно», — приводит слова Нуждова «Спорт-экспресс».

Заключительный этап Кубка мира пройдёт в Хольменколлене с 21 по 24 марта.