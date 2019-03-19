Волков и Васильева выиграли мега-масс-старты на чемпионате России

В Ижевске состоялись очередные гонки чемпионата России по биатлону. Мужчины и женщины пробежали мега-масс-старт. Победу в мужских соревнованиях одержал Алексей Волков, не допустивший ни одного промаха на четырёх огневых рубежах. Второе место занял Иван Томилов, третьим к финишу пришёл Антон Свотин.



Женские соревнования с одним промахом выиграла Маргарита Васильева, второй финишировала Екатерина Глазырина, Екатерина Муралеева – третья.



Чемпионат России. Ижевск. Мега-масс-старт

Мужчины



1. Алексей Волков – 39.27,7 (0+0+0+0)

2. Иван Томилов – +9,2 (0+0+0+1)

3. Антон Свотин – +30,7 (0+0+0+1).



Женщины



1. Маргарита Васильева – 34.13,3 (0+1+0+0)

2. Екатерина Глазырина – +26,0 (0+0+1+0)

3. Екатерина Муралеева – +51,3 (0+0+0+0).