Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
ХК «Динамо» М — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Волков и Васильева выиграли мега-масс-старты на чемпионате России

Волков и Васильева выиграли мега-масс-старты на чемпионате России
Другие / Биатлон

В Ижевске состоялись очередные гонки чемпионата России по биатлону. Мужчины и женщины пробежали мега-масс-старт. Победу в мужских соревнованиях одержал Алексей Волков, не допустивший ни одного промаха на четырёх огневых рубежах. Второе место занял Иван Томилов, третьим к финишу пришёл Антон Свотин.

Женские соревнования с одним промахом выиграла Маргарита Васильева, второй финишировала Екатерина Глазырина, Екатерина Муралеева – третья.

Чемпионат России. Ижевск. Мега-масс-старт
Мужчины

1. Алексей Волков – 39.27,7 (0+0+0+0)
2. Иван Томилов – +9,2 (0+0+0+1)
3. Антон Свотин – +30,7 (0+0+0+1).

Женщины

1. Маргарита Васильева – 34.13,3 (0+1+0+0)
2. Екатерина Глазырина – +26,0 (0+0+1+0)
3. Екатерина Муралеева – +51,3 (0+0+0+0).

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент