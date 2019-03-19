Барнашов: смешно называть провал Фуркада на ЧМ воздаянием за травлю Логинова

Экс главный тренер сборной России по биатлону Владимир Барнашов попытался найти причину неудачного выступления француза Мартена Фуркада на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция), где пятикратный олимпийский чемпион не завоевал ни одной награды.

«Все мы удивлены. Сдуться за один сезон до уровня среднестатистического биатлониста… Такого от Мартена никто не ожидал. Это очень серьёзный удар по Фуркаду. Теперь всё будет зависеть только от него — сумеет ли он настроить себя на следующий сезон. Вернётся ли на свой уровень? Это сложный вопрос. Нельзя быть ни в чём уверенным. Может, завтра Фуркад объявит о завершении карьеры», — цитирует Барнашова «RT на русском».

Также он рассказал, как относится к мнению некоторых болельщиков, что неудача Фуркада в эстафете стала для него наказанием свыше за травлю россиянина Александра Логинова.

«Это глупость. Так могут говорить только люди, не имеющие никакого отношения к биатлону, потому что подобное может произойти с каждым. Да и Йоханнес был недалёк от того, чтобы зайти на штрафные круги, хотя уверенно лидировал. Смешно называть провал Мартена воздаянием за травлю Логинова. Небесные силы здесь совершенно ни при чём. Прав француз или не прав, пусть это останется на его совести. А Саша отстоял своё имя и сегодня сражается на равных с сильнейшими биатлонистами планеты», — добавил Барнашов.