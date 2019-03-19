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Майк Траут стал самым высокооплачиваемым бейсболистом в истории

Майк Траут стал самым высокооплачиваемым бейсболистом в истории
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Американский бейсболист Майк Траут подписал 12-летний контракт с клубом МЛБ «Лос-Анджелес Энджелс». По данному соглашению спортсмен за ближайшие 12 лет получит $ 430 млн – это почти $ 36 млн за проведённый сезон. Контракт стал рекордным в истории бейсбола.

Ранее самым высокооплачиваемым бейсболистом в истории был питчер «Аризоны Даймондбэкс» Зак Гринки, который получает $ 34,4 млн в год.

27-летний Траус 7 раз участвовал в матче Всех звёзд МЛБ и дважды признавался самым ценным игроком МЛБ. Благодаря выдающимся выступлением в столь молодом возрасте Траута часто сравнивают с легендарным Тедом Уильямсом.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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