Майк Траут стал самым высокооплачиваемым бейсболистом в истории

Американский бейсболист Майк Траут подписал 12-летний контракт с клубом МЛБ «Лос-Анджелес Энджелс». По данному соглашению спортсмен за ближайшие 12 лет получит $ 430 млн – это почти $ 36 млн за проведённый сезон. Контракт стал рекордным в истории бейсбола.



Ранее самым высокооплачиваемым бейсболистом в истории был питчер «Аризоны Даймондбэкс» Зак Гринки, который получает $ 34,4 млн в год.



27-летний Траус 7 раз участвовал в матче Всех звёзд МЛБ и дважды признавался самым ценным игроком МЛБ. Благодаря выдающимся выступлением в столь молодом возрасте Траута часто сравнивают с легендарным Тедом Уильямсом.