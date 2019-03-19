Барнашов: Юрлова-Перхт на ЧМ в Эстерсунде выглядела настоящим лидером сборной

Экс главный тренер сборной России по биатлону Владимир Барнашов отметил отличную форму 34-летней биатлонистки Екатерины Юрловой-Перхт, которая завоевала серебряную медаль в масс-старте на чемпионате мира 2019 года в Эстерсунде (Швеция).

«Перемены в личной жизни, замужество и рождение ребёнка оказали на неё благотворное влияние. Здорово, когда люди дополняют друг друга. Катя всегда была настоящей труженицей, но всякий раз ей чего-то не хватало. А в Эстерсунде Юрлова-Перхт выглядела настоящим лидером команды. Большой ей респект за это.



Сколько лет она ещё способна бегать на высоком уровне? Не хочется гадать на кофейной гуще. Давайте не будем заглядывать человеку в паспорт. Всё будет зависеть только от её желания и настроения. Если Катя решит готовиться к Олимпийским играм в Пекине, мы только порадуемся», — цитирует Барнашова «RT на русском».