Россияне стали чемпионами Европы в стрельбе по движущейся мишени с 10 м

Россияне Максим и Ольга Степановы одержали победу в стрельбе из винтовки по движущейся мишени с 10 м в турнире смешанных команд на чемпионате Европы в Осиеке (Хорватия).

В финале российские стрелки выиграли у команды Украины (Игорь Кизима, Галина Авраменко) со счётом 10:8. Бронзовыми призёрами стали представители Германии Крис Гроссхейм и Даниэла Вольгельбахер.

Пулевая стрельба. Чемпионат Европы с дистанции 10 м. Осиек, Хорватия

Турнир смешанных команд, стрельба по движущейся мишени

1. Максим и Ольга Степановы (Россия).

2. Игорь Кизима и Галина Авраменко (Украина).

3. Крис Гроссхейм и Даниэла Вольгельбахер (Германия).

Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия с дистанции 10 м завершится 24 марта.