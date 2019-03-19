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Россияне стали чемпионами Европы в стрельбе по движущейся мишени с 10 м

Россияне стали чемпионами Европы в стрельбе по движущейся мишени с 10 м
Другие / Прочие виды спорта

Россияне Максим и Ольга Степановы одержали победу в стрельбе из винтовки по движущейся мишени с 10 м в турнире смешанных команд на чемпионате Европы в Осиеке (Хорватия).

В финале российские стрелки выиграли у команды Украины (Игорь Кизима, Галина Авраменко) со счётом 10:8. Бронзовыми призёрами стали представители Германии Крис Гроссхейм и Даниэла Вольгельбахер.

Пулевая стрельба. Чемпионат Европы с дистанции 10 м. Осиек, Хорватия
Турнир смешанных команд, стрельба по движущейся мишени

1. Максим и Ольга Степановы (Россия).
2. Игорь Кизима и Галина Авраменко (Украина).
3. Крис Гроссхейм и Даниэла Вольгельбахер (Германия).

Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия с дистанции 10 м завершится 24 марта.

Эйдензон выиграла ЧЕ в стрельбе по движущейся мишени, Степанова — третья
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