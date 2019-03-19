Ханю упал на тренировке перед стартом чемпионата мира в Сайтаме

Двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю на тренировке упал на лёд после исполнения четверного прыжка на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония).

Несколько секунд 24-летний спортсмен не мог подняться, но через некоторое время он докатал программу.

17 ноября 2018 года на этапе Гран-при в Москве Ханю получил травму ноги на тренировке перед произвольной программой. Он неудачно упал при исполнении четверного риттбергера и повредил голеностоп. Перед этим японец выиграл короткую программу, установив мировой рекорд.

Чемпионат мира по фигурному катанию в Сайтаме состоится с 20 по 24 марта. Короткую программу фигуристы представят 21 марта. В состав мужской сборной России вошли Александр Самарин, Андрей Лазукин и Михаил Коляда.