Погорилая: Медведева собралась и доказала, что её рано списали со счетов

Бронзовый призёр чемпионата мира по фигурному катанию 2016 года Анна Погорилая рассказала, за кого будет болеть на чемпионате мира 2019 года в Сайтаме (Япония).

«Я очень рада за Медведеву. Мы с ней в хороших отношениях, я вижу, как трудной ей всё дается. Уход от одного тренера к другому и переезд в чужую страну стали для неё испытанием. А свалившаяся критика и вовсе могла добить. Но она справилась, выиграв финал Кубка России.

Очень хочу её поддержать: она умница и трудяжка. После неудач в первой части сезона собралась и доказала, что её рано списали со счетов», — цитируют Погорилую «Аргументы и факты».

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 20 по 24 марта.