Барнашов: полтора года назад Логинов не хотел бежать эстафету в Оберхофе

Бывший главный тренер сборной России Владимир Барнашов рассказал, отказывался ли кто-то при нём от участия в эстафете.



«Логинов. Буквально полтора года назад он не хотел бежать в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе. Пришлось его уговаривать. Побеседовали с Сашей и убедили его выйти на старт. Это вопрос взаимоотношений тренера и спортсмена», — цитирует Барнашова «RT на русском».

На чемпионате мира 2019 года в Эстерсунде в эстафете отказался выступать Евгений Гараничев, его заменил Никита Поршнев. В итоге сборная России завоевала бронзу.

«Только Гараничев знает ответ на вопрос, правильно ли он поступил. Да, сейчас мы можем говорить, что с Женей российская четвёрка поборолась бы за серебро, но, с другой стороны, он мог уйти на штрафной круг, и тогда не было бы вообще никакой медали», — сказал Барнашов.