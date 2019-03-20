Родунер и Пылаева выиграли индивидуальные гонки на первенстве России по биатлону

В Мурманске на первенстве России среди старших юношей и девушек по биатлону прошли индивидуальные гонки. Победы одержали Дионис Родунер и Александра Пылаева, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России.



Биатлон. Первенство России. Мурманск

Индивидуальная гонка. 12,5 км. Юноши

1. Дионис Родунер (Санкт-Петербург) — 42.09,6 (3).

2. Роман Рассказов (Тюменская область) — +50,5 (4).

3. Павел Менделеев (Тюменская область) — +53,3 (1).

Индивидуальная гонка. 10 км. Девушки

1. Александра Пылаева (Свердловская область) — 35.47,8 (0).

2. Валерия Чекалова (Мурманская область) — +1.20,5 (4).

3. Александра Никульшина (Мурманская область) — +1.30,5 (4).

Ранее в рамках чемпионата России в Ижевске мегамасс-старты выиграли Алексей Волков и Маргарита Васильева.