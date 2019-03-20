За три недели до старта ЧМ Забияко и Энберт не могли тренироваться в полную силу

Фигурист Александр Энберт, выступающий в паре с Натальей Забияко, рассказал, что ещё за три недели до старта чемпионата мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония) он не мог в полную силу тренироваться из-за проблем со здоровьем.

«Надеюсь, что этот перерыв повлиял в лучшую сторону, мы хорошо подготовились, всё в порядке. Конечно, мы немного нервничали из-за медицинского допуска к стартам, постоянно следили за моим пульсом — он не должен был превышать 140 ударов в минуту. Для фигурного катания это очень спокойный режим — если для его достижения на дорожке или на велотренажёре нужно активно бежать, то в фигурном катании это лишь один заход на элемент. В таком режиме функциональная подготовка уходит, но возвращается она достаточно быстро — уже в последние две-три недели мы катались в полную силу», — цитирует Энберта ТАСС.

Короткую программу в соревнованиях спортивных пар Забияко и Энберт завершили с четвёртым результатом. Лидирует другая российская пара — Евгения Тарасова и Владимир Морозов.