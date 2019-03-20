Поршнев: в эстафете на чемпионате мира я перебрал на первом круге

Российский биатлонист Никита Поршнев оценил выступление в эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция). Он заменил в составе команды Евгения Гараничева. В итоге сборная России завоевала бронзу.



«Так сложилось, что перебрал на первом круге. Каждый спортсмен знает, что когда заходишь в эту «красную зону», потом из неё никак не выберешься. Дальше остаётся только терпеть и идти на зубах», — цитирует Поршнева сайт «Матч ТВ».

Никита также рассказал о настрое на заключительный этап Кубка мира, который пройдёт в Хольменколлене (Норвегия) с 21 по 24 марта.

«Какой настрой на Хольменколлен? Команда взбодрилась. Поняли, что удача может быть и на нашей стороне. Это заключительный этап, но все приехали бороться. Нужно выжимать из себя всё», — сказал Поршнев.