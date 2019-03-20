Сливко: хочется борьбы — в прошлом сезоне этого ощущения не было

Российская биатлонистка Виктория Сливко поделилась ожиданиями от возвращения на Кубок мира. Спортсменка выступит на заключительном этапе в Хольменколлене.

«Когда говорила о страхе перед Кубком мира, то имела в виду не страх от скоростей или соперниц — к этому я готова, у меня уже были старты в основе. Скорее это боязнь, что опять что-то не получится — и пойдёт негатив, какой был прошлой зимой. Не хочется, чтобы это вернулось.

Сейчас больше предвкушения: нужно попробовать себя, посоревноваться. Как получится, так получится — в любом случае сделаю выводы. Если попаду в пасьют, то это уже две гонки, а не одна. По двум получу какую-то картину: есть сдвиг или нет. Но я думаю, что есть. По сравнению с прошлым годом всё изменилось: есть сила, настрой, желание. Главное — хочется борьбы, в прошлом сезоне этого ощущения не было», — приводит слова 24-летней биатлонистки Sports.

В текущем сезоне Сливко выиграла общий зачёт Кубка IBU.