Самодурова – о короткой программе на ЧМ: всё было сделано на высшем уровне

Российская фигуристка Софья Самодурова оценила свой прокат в короткой программе на чемпионате мира в Сайнаме (Япония).



«Волнение присутствовало, но как только заиграла музыка, получилось прийти в себя. Могу ли быть довольна прокатом? Да, когда посмотрели итоговый протокол с тренерами, то были удовлетворены. Всё было сделано на высшем уровне, как я и хотела. Так что прокатом довольна.

Но мне важно забывать о предыдущих стартах и стремиться к чему-то новому. Стараюсь ли абстрагироваться сейчас? Да, наверное», – заявила Самодурова в эфире телеканала «Матч ТВ».

Мировое первенство по фигурному катанию пройдёт с 20 по 24 марта. С полным расписанием соревнований можно ознакомиться на «Чемпионате».