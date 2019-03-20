Хованцев назвал состав сборной России на спринтерские гонки в Хольменколлене

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев огласил состав на женский и мужской спринт в рамках заключительного этапа Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия), сообщает сайт «Матч ТВ». Женская гонка состоится 21 марта, мужская — 22-го.



В женском спринте примут участие Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, Лариса Куклина, Анастасия Морозова, Ульяна Кайшева, Светлана Миронова и Виктория Сливко.



На мужской спринт будут заявлены Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков и Александр Поварницын.

23 марта пройдут гонки преследования, 24-го – масс-старты.

В общем зачёте мужского Кубка мира лучший из россиян, Александр Логинов, занимает второе место. В женском Кубке мира Екатерина Юрлова-Перхт идёт 17-й.