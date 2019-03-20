Коляда выступит в короткой программе на ЧМ под 33-м номером, Ханю — под 30-м

Российский фигурист Михаил Коляда выступит в короткой программе на чемпионате мира в Сайтаме (Япония) под 33-м номером, сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU).

Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в командном турнире вошёл в последнюю разминочную группу. В ней вместе с россиянином под 30-м номером выступит один из главных фаворитов турнира японец Юдзуру Ханю. Короткая программа мужских соревнований в одиночном катании на чемпионате мира будет представлена фигуристами в четверг, 21 марта. Участие в ней примут ещё два россиянина: Андрей Лазукин выйдет на лёд под 9-м номером, а Александр Самарин — под 29-м.

Чемпионат мира по фигурному катанию в Сайтаме завершится в воскресенье, 24 марта.