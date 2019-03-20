Шикарный прокат Загитовой и счастливая Медведева. Лучшие фото с ЧМ в Японии

20 марта в Сайтаме (Япония) на стадионе «Сайтам Супер Арена» российская спортсменка Алина Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию. Второе место заняла японка Каори Сакамото. Третий результат продемонстрировала представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева.



Россиянка Евгения Медведева стала четвёртой, её соотечественница Софья Самодурова — девятой.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Сайтама, Япония

Женщины. Короткая программа

1. Алина Загитова (Россия) — 82,08.

2. Каори Сакамото (Япония) — 76,86.

3. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) — 75,96.

4. Евгения Медведева (Россия) — 74,23.

5. Ын Су Лим (Южная Корея) — 72,91.

6. Мэрайя Белл (США) — 71,26.

7. Рика Кихира (Япония) — 70,90.

8. Сатоко Мияхара (Япония) — 70,60.

9. Софья Самодурова (Россия) — 70,42.

10. Бради Теннелл (США) — 69,50.



Произвольную программу фигуристки представят 22 марта. Чемпионат мира в Сайтаме завершится 24 марта.

Лучшие кадры с короткой программы — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Японии.