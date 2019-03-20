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Загитова: не буду говорить, что сказала мне Этери Тутберидзе после проката

Загитова: не буду говорить, что сказала мне Этери Тутберидзе после проката
Другие / Фигурное катание

Российская фигуристка Алина Загитова поделилась впечатлениями от выступления в короткой программе на чемпионате мира в Сайтаме (Япония), где она захватила лидерство с результатом 82,08 балла.

«Не скажу, что короткая программа у меня всегда получается очень хорошо, в этом сезоне бывали недокруты. Но тут я каталась в удовольствие. Не терпела, что до последнего нужно держаться из последних сил, а само всё шло. И японская публика очень помогала. Я рада, что здесь выступаю. Это взаимная любовь. Я знаю, что сюда приехали российские болельщики, слышала их слова „Давай“. Это было здорово.

Не буду говорить, что сказала мне Этери Георгиевна после проката. Это секрет. После оценок я чуть-чуть порадовалась. И всё, сейчас настраиваюсь на произвольную программу. Подготовка к этому чемпионату мира не скажу, что была простой для меня. И я хочу сказать спасибо моим тренерам, которые нашли правильные слова, чтобы меня настроить и мотивировать», — цитирует Загитову официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Загитова: прокатом я довольна
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