Чайковская: Медведева была уверена в себе, этого мы давно у неё не видели

Заслуженный тренер СССР и России Елена Чайковская прокомментировала выступление российских фигуристок в короткой программе на чемпионате мира в Сайтаме (Япония).

«Загитова – просто молодец, откатала блестяще, это было мощное олимпийское катание. Женя меня тоже порадовала, справилась со всем. Но набор технических элементов у неё слабее, чем у Загитовой, поэтому она пока не в тройке. Будем надеяться на произвольную программу. Ожидала ли от неё чего-то большего? Нет, я не ожидала, хорошо, что она справилась с этим сейчас. Нужно повышать техническую базу, тогда можно будет бороться за медали. У неё всё было хорошо, каталась хорошо, и, что важно, она была уверена в себе, этого у неё мы давно не видели.

Прекрасна и Самодурова, но ей пока рано быть высоко. Она справилась, откатала без ошибок – всё очень хорошо. Она сделала всё, что у неё стояло, но это был её первый раз на таком уровне, она ещё не знакома мировой публике и судьям. С ней всё будет хорошо, за ней будущее», — сказала Чайковская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

После короткой программы Загитова лидирует с результатом 82,08 балла. Медведева идёт на текущем четвёртом месте (74,23), Самодурова занимает промежуточную девятую позицию (70,42).