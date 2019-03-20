Дизль: в сборной Германии никто никогда не употреблял допинг. Моя совесть чиста

Двукратная олимпийская чемпионка немецкая биатлонистка Уши Дизль прокомментировала борьбу с употреблением запрещённых препаратов в биатлоне, а также выразила уверенность в чистоте своей сборной.

«Это было бы очень плохо для всего спорта. Я до сих пор убеждена, что биатлон очень чистый, что на допинге попалось не так много спортсменов. Для меня это просто часть честной игры. Для меня допинг — это обман и мошенничество. Употребление запрещённых препаратов не имеет ничего общего со спортом. Грустно, что это происходит снова и снова. В этом случае часто играет роль соблазн перед деньгами. Но в нашей команде никто никогда не употреблял допинг. У меня чистая совесть, и мне не о чем беспокоиться», — приводит слова Дизль Deutschlandfunk.