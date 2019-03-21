Текстовая онлайн-трансляция женского спринта на этапе КМ в Хольменколлене

Сегодня, 21 марта, на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене (Норвегия) состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами.



Старт будет дан в 18:30 мск.



Первой из россиянок в гонку отправится Ульяна Кайшева, получившая 5-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Екатерина Юрлова-Перхт (7-й), Светлана Миронова (37-й), Лариса Куклина (50-й), Анастасия Морозова (74-й), Виктория Сливко (102-й).

Евгения Павлова получила 84-й стартовый номер, но её участие в гонке под вопросом из-за болезни.

Итальянка Доротея Вирер стартует 16-й, её соотечественница Лиза Виттоцци — 28-й. Они лидируют в общем зачёте Кубка мира, набрав по 852 очка.

Словачка Анастасия Кузьмина отправится в гонку 14-й, финка Кайса Мякяряйнен — 22-й, норвежка Марте Рёйселанд — 29-й, немка Лаура Дальмайер — 99-й.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене.