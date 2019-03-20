Кайшева стартует первой среди россиянок в спринте на этапе КМ в Хольменколлене

Завтра, 20 марта, стартует финальный этап Кубка мира по биатлону в Хольменколлене (Норвегия) состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Начало гонки запланировано на 18:30 по московскому времени.

Первой из россиянок в гонку отправится Ульяна Кайшева, получившая пятый стартовый номер. Затем в борьбу вступят Екатерина Юрлова-Перхт (7-й), Светлана Миронова (37-й), Лариса Куклина (50-й), Анастасия Морозова (74-й), Евгения Павлова (84-й) и Виктория Сливко (102-й).

Лидер общего зачёта Кубка мира итальянка Доротея Вирер стартует 16-й. Её соотечественница Лиза Виттоцци, имеющая одинаковое количество очков с чемпионкой мира в масс-старте, выйдет на старт под 28-м номером. Для участия в гонке заявлены 107 биатлонисток, сообщает официальный сайт IBU.

Этап Кубка мира в Хольменколлене завершится в воскресенье, 24 марта.