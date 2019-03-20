Кихира: придётся сделать камбэк. У меня нет выбора

Японская фигуристка Рика Кихира рассказала об амбициях на произвольную программу на домашнем чемпионате мира в Сайтаме.

После короткой программы Кихира, не исполнившая тройной аксель, идёт на промежуточном седьмом месте, набрав 70,90 балла.

«Мне действительно придётся сделать камбэк. Я это чувствую. Теперь вопрос не в том, смогу или нет, — я должна это сделать. У меня нет выбора», — приводит слова Кихиры официальный сайт канала Международного олимпийского комитета (МОК).

Кихира выиграла шесть из семи последних соревнований, в которых принимала участие. В этом сезоне 16-летняя японка стала победительницей Финала Гран-при и чемпионата четырёх континентов.

Напомним, по итогам короткой программы лидерство захватила олимпийская чемпионка — 2018 россиянка Алина Загитова, в ее активе 82,08 балла.

Произвольная программа состоится в пятницу, 22 марта.