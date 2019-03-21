Загитова проходила процедуру допинг-тестирования до трёх часов ночи

Российская фигуристка Алина Загитова вчера на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония) проходила допинг-контроль.

Однако, как сообщает «Матч ТВ», процедура несколько затянулась, и спортсменка смогла покинуть каток лишь в три часа ночи по местному времени. В общей сложности ей пришлось задержаться на пять часов.

Накануне Загитова захватила лидерство по итогам выступлений в короткой программе на чемпионате мира. Её результат — 82,08 балла. Произвольную программу фигуристки представят завтра, 22 марта.

Загитова является действующей олимпийской чемпионкой в личных соревнованиях. Она побеждала на чемпионате Европы и в финале Гран-при. В командных соревнованиях на Олимпиаде в Сочи она была второй.