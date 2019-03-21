Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
ЦСКА — ХК «Динамо» М. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Загитова проходила процедуру допинг-тестирования до трёх часов ночи

Фото: Igor Russak/NurPhoto via Getty Images
Загитова проходила процедуру допинг-тестирования до трёх часов ночи
Другие / Фигурное катание

Российская фигуристка Алина Загитова вчера на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония) проходила допинг-контроль.

Однако, как сообщает «Матч ТВ», процедура несколько затянулась, и спортсменка смогла покинуть каток лишь в три часа ночи по местному времени. В общей сложности ей пришлось задержаться на пять часов.

Накануне Загитова захватила лидерство по итогам выступлений в короткой программе на чемпионате мира. Её результат — 82,08 балла. Произвольную программу фигуристки представят завтра, 22 марта.

Загитова является действующей олимпийской чемпионкой в личных соревнованиях. Она побеждала на чемпионате Европы и в финале Гран-при. В командных соревнованиях на Олимпиаде в Сочи она была второй.

Лучший в сезоне прокат короткой программы Медведевой на чемпионате мира в Японии
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент