Е. Тарасова: китайцев можно побеждать чистым, раскрепощённым катанием

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов прокомментировали завоевание серебра на чемпионате мира в Сайтаме (Япония). Золото выиграли китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун.



«Мы довольны, мы справились со своей задачей откатать обе программы чисто. В произвольной у нас была небольшая помарка, но все элементы были сделаны, это хороший шаг для нас — мы справились с обеими программами на главном старте сезона. Серебро — нормальный результат, китайцев можно побеждать чистым, стабильным, раскрепощённым катанием.



Я хочу сказать спасибо тренерам, что они продолжали верить в меня, несмотря на мои ошибки. Перед чемпионатом к нам вплотную присоединилась Нина Михайловна Мозер, она внесла свою весомую лепту. Мы рады, что всё сложилось так, как сложилось», — цитирует Тарасову ТАСС.



«Было сложно, боролись за многие элементы. Но мы выдержали и дальше будем использовать опыт этого чемпионата. У нас был сумбурный сезон», — сказал Морозов.

Бронза досталась россиянам Наталье Забияко и Александру Энберту.