Зеппельт: весьма вероятно, что Шмидт использовал оборудование 2007 года

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, создавая очередной фильм о допинговых скандалах на ARD, узнал от менеджера Стефана Матшинера, руководившего банком крови Humanplasma 10 лет назад, что после освобождения из тюрьмы тот передал оборудование для кровяного допинга спортивному врачу из Эрфурта Марку Шмидту. Зеппельт не уверен, что в новом допинг-скандале, связанном с именем Шмидта, используется именно то оборудование, но близок к такой мысли.

«У меня нет доказательств, что это то же самое оборудование, но вполне вероятно, что это так.

Считаю весьма вероятным, что это одно и то же оборудование. Если нет, то, наверное, было два комплекта оборудования, но сомневаюсь, что это так, поскольку оборудование довольно дорогое», — приводит слова Зеппельта Ekstra Bladet.

Ранее стало известно, что услугами Шмидта пользовались порядка 50—60 спортсменов. Информация о сотрудничестве Шмидта со спортсменами стала известна по итогам антидопингового рейда австрийской и немецкой полицией во время чемпионата мира по лыжным видам спорта в Зеефельде. Тогда было задержано пятеро лыжников из Австрии, Эстонии и Казахстана.

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