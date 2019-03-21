Е. Тарасова: сегодня была моя победа над собой

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, ставшие вторыми на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония) в соревнованиях спортивных пар, дали оценку выступлению на турнире.

«В произвольной программе получились все элементы, были совсем небольшие ошибки. Одно касание рукой. Сегодня было тяжело. Я боролась сама с собой, потому что допускала ошибки на протяжении сезона. И сегодня была моя победа над собой — я смогла всё сделать в программе», — цитирует Тарасову официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Морозов также остался доволен завоеванием серебряных медалей: «Мы очень устали. Соревнования — два дня подряд. Ранним утром. В произвольной программе была борьба, за элементы. Не могу назвать это лёгким прокатом. Но, кроме касания рукой, мы постарались всё сделать и довольны тем, что сделали всё, что могли. Боролись до конца».