Олимпийская чемпионка фигуристка Боброва объявила о своей беременности

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командных соревнования российская фигуристка Екатерина Боброва, выступавшая в танцевальном дуэте с Дмитрием Соловьёвым, сообщила о своей беременности.
«Как уже все догадались… А если нет, то — да! Нас скоро станет трое», — написала Боброва.
Фото доступно в «инстаграме» Екатерина Бобровой.
16 июля 2016 года Екатерина вышла замуж за фигуриста Андрея Депутата. В декабре 2017 года она сообщила о намерении пропустить сезон.
Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв также являются серебряными призёрами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, бронзовыми призёрами чемпионата мира 2013 года, шестикратными призёрами чемпионатов Европы, а также семикратными чемпионами России.
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