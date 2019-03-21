Олимпийская чемпионка фигуристка Боброва объявила о своей беременности

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командных соревнования российская фигуристка Екатерина Боброва, выступавшая в танцевальном дуэте с Дмитрием Соловьёвым, сообщила о своей беременности.

«Как уже все догадались… А если нет, то — да! Нас скоро станет трое», — написала Боброва.

Фото доступно в «инстаграме» Екатерина Бобровой.

16 июля 2016 года Екатерина вышла замуж за фигуриста Андрея Депутата. В декабре 2017 года она сообщила о намерении пропустить сезон.

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв также являются серебряными призёрами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, бронзовыми призёрами чемпионата мира 2013 года, шестикратными призёрами чемпионатов Европы, а также семикратными чемпионами России.