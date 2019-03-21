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Касперович: выступление Логинова на чемпионате мира однозначно успешное

Касперович: выступление Логинова на чемпионате мира однозначно успешное
Другие / Биатлон

Тренер Александра Логинова Александр Касперович оценил выступление своего подопечного на чемпионате мира в Эстурсунде (Швеция). В активе 27-летнего спортсмена серебряная медаль спринтерской гонки и бронза эстафеты.

«Если спортсмен завоевал две медали и практически на всех гонках боролся за пьедестал, то это однозначно успешное выступление. Тем более он практически не пропустил ни одного старта, Саша держит скорость и нормально справляется со стрельбой.

Это не оправдание, но очень сильно влияла погода. В масс-старте он допустил три промаха на «лёжке», но вы видели, какая ситуация. Бё промахнулся, Гараничев тоже. Ну что поделать, если спортсмен попал в такую пургу, где стрелять нереально?» – цитирует Касперовича «Спорт день за днём».

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