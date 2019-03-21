Чен выиграл короткую программу на чемпионате мира в Сайтаме, Коляда — 10-й

Американский фигурист Нэйтан Чен выиграл короткую программу на чемпионате мира в Сайтаме (Япония). Второе место занял его соотечественник Джейсон Браун. Третий результат продемонстрировал двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю.
Лучшим из россиян стал Михаил Коляда, занявший 10-е место.
Фигурное катание. Чемпионат мира. Сайтама, Япония
Мужчины. Короткая программа
1. Нэйтан Чен (США) — 107,40.
2. Джейсон Браун (США) — 96,81.
3. Юдзуру Ханю (Япония) — 94,87.
4. Винсент Чжоу (США) — 94,17.
5. Маттео Риццо (Италия) — 93,37.
6. Сома Уно (Япония) — 91,40.
7. Кевин Аймоз (Франция) — 88,24.
8. Михал Бржезина (Чехия) — 86,96.
9. Цзинь Боян (Китай) — 84,26.
10. Михаил Коляда (Россия) — 84,23.
11. Андрей Лазукин (Россия) — 84,05...
20. Александр Самарин (Россия) — 78,38.