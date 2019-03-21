Авербух: хуже всего, что мы не сможем повезти трёх ребят на ЧМ в 2020 году

Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф и постановщик Илья Авербух оценил прокат российских фигуристов в короткой программе на чемпионате мира в Сайтаме (Япония).



«Я думаю, что не могу ответить, что случилось. Самое главное сейчас — собраться и попытаться в дальнейшем попробовать показать результат. Самое плохое — что мы потеряем возможность везти трёх ребят в следующем году.



Обидно, что и соперники допускали ошибки… Расстроили Коляда и Самарин, от Лазукина никто большего и не ждал. Почему не может реализовать свой талант Миша Коляда? Большая загадка. Самарина, видимо, захлестнуло слишком большое желание», – цитирует Авербуха официальный сайт «Матч ТВ».

Напомним, лучший результат показал американский фигурист Нэйтан Чен. Михаил Коляда стал лучшим из россиян, заняв 10-е место, Андрей Лазукин расположился на 11-й строчке, Александр Самарин – 20-й.

Чен выиграл короткую программу на чемпионате мира в Сайтаме, Коляда — 10-й