Тихонов — Тарьею Бё: говори не о Логинове, а об астматиках в вашей команде

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал слова норвежца Тарьея Бё, который обвинил россиянина Александра Логинова в трусости за нежелание раскрывать подробности допингового прошлого.

«Думаю, что это право каждого спортсмена давать или не давать интервью. Я хорошо помню шведского лыжника Томаса Вассберга, который не любил общаться с прессой. К тому же не у всех есть такой дар красноречия, как у Тарьея Бё. К Логинову высказываются эти претензии постоянно, но мне кажется, что Саша не хочет говорить о людях, которые подтолкнули его на этот поступок. Иностранцам это не объяснить.



Лыжники в Австрии назвали виновных только после того, как их посадили в камеру. Я бы посоветовал Тарьею Бё поговорить не только о событиях пятилетней давности с Логиновым, но и об астматиках в его команде. Это длится уже десятилетиями. Во-вторых, кроме норвежских спортсменов никто не финиширует в соплях. Это даже не фотогенично. Я преклоняюсь перед талантом Бьорндалена, Ханевольда и других, но смотреть на них на финише было кошмарно.



Я всегда уважал норвежцев как сильных и достойных соперников. Мы дружили с Туром Свенсбергетом, который вдруг ни с того ни с сего спустя 40 с лишним лет обвинил меня в употреблении допинга. Как говорится, бог ему судья», — написал Тихонов на своём официальном сайте.

Александр Логинов и Тарьей Бё вошли в состав участников заключительного этапа Кубка мира, который стартует в Хольменколлене (Норвегия) завтра, 21 марта.

Тарьей Бё обвинил Логинова в трусости