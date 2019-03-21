Коляда выступит 13-м в произвольной программе чемпионата мира

Российский фигурист Михаил Коляда выйдет на лёд 13-м в произвольной программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония), сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев. Шестым выступит ещё один россиянин Александр Самарин. Их соотечественник Андрей Лазукин представит свою программу Пятнадцатым. Соревнования пройдут в субботу, 23 марта.

После короткой программы лучший результат среди российских фигуристов показал Коляда. Он занимает 10-е место с показателем 84,23 балла. Лазукин расположился на 11-й позиции. Его выступление было оценено в 84,05 балла. Самарин стал 20-м. От судей он получил 78,38 балла.

Чемпионат мира по фигурному катанию завершится в воскресенье, 24 марта.