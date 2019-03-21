Миронова: на «стойке» вроде нажимаю «мышкой» на мишени, но мажу

Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала свой результат в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия), где она финишировала 15-й.

«На «стойке» были непонятные промахи. Вроде нажимаю «мышкой» на мишени, но мажу. После первого промаха решила действовать немного аккуратнее. Состояние? Перед гонкой думала, что будет намного тяжелее. У меня остались силы к концу сезона. Когда не хочешь выходить на старт, тогда можно говорить, что у тебя не осталось сил. Ожидания от следующей гонки? Ничего не загадываю. Буду бороться на каждом старте в меру сил. Все соревнования — это опыт, который поможет в дальнейшем. Если я серьёзно ошибаюсь, мы это разбираем. Поеду ли на чемпионат России? Да, поеду. Возможно, побегу все гонки. Буду смотреть по самочувствию», — приводит слова Мироновой «Матч ТВ».