Женская сборная России по биатлону заняла четвёртое место в Кубке наций

По итогам спринта на этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия) женская сборная России заняла четвёртое место в Кубке наций сезона-2018/19.
Первое место в Кубке наций заняла сборная Норвегии, набравшая 7430 очков. Второй стала национальная команда Германии (7371), третьей — сборная Франции (7219).
Четвёртое место позволило российской команде сохранить максимальную квоту в Кубке мира. В следующем сезоне на каждую личную гонку можно будет заявлять по шесть спортсменок.
Кубок мира. Кубок наций
Женщины. После 23 гонок из 23
1. Норвегия – 7430
2. Германия – 7371
3. Франция – 7219
4. Россия – 6831
5. Италия – 6800
6. Швеция – 6627
7. Украина – 5980
8. Чехия – 5864
9. Швейцария – 5453
10. Австрия – 5405.