Женская сборная России по биатлону заняла четвёртое место в Кубке наций

По итогам спринта на этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия) женская сборная России заняла четвёртое место в Кубке наций сезона-2018/19.

Первое место в Кубке наций заняла сборная Норвегии, набравшая 7430 очков. Второй стала национальная команда Германии (7371), третьей — сборная Франции (7219).

Четвёртое место позволило российской команде сохранить максимальную квоту в Кубке мира. В следующем сезоне на каждую личную гонку можно будет заявлять по шесть спортсменок.

Кубок мира. Кубок наций



Женщины. После 23 гонок из 23



1. Норвегия – 7430

2. Германия – 7371

3. Франция – 7219

4. Россия – 6831

5. Италия – 6800

6. Швеция – 6627

7. Украина – 5980

8. Чехия – 5864

9. Швейцария – 5453

10. Австрия – 5405.