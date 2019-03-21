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Женская сборная России по биатлону заняла четвёртое место в Кубке наций

Женская сборная России по биатлону заняла четвёртое место в Кубке наций
Другие / Биатлон

По итогам спринта на этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия) женская сборная России заняла четвёртое место в Кубке наций сезона-2018/19.

Первое место в Кубке наций заняла сборная Норвегии, набравшая 7430 очков. Второй стала национальная команда Германии (7371), третьей — сборная Франции (7219).

Четвёртое место позволило российской команде сохранить максимальную квоту в Кубке мира. В следующем сезоне на каждую личную гонку можно будет заявлять по шесть спортсменок.

Кубок мира. Кубок наций

Женщины. После 23 гонок из 23

1. Норвегия – 7430
2. Германия – 7371
3. Франция – 7219
4. Россия – 6831
5. Италия – 6800
6. Швеция – 6627
7. Украина – 5980
8. Чехия – 5864
9. Швейцария – 5453
10. Австрия – 5405.

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