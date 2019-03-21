Черезов: конец сезона, последний этап, у всех внутри опустошение

Трёхкратный чемпион мира и двукратный призёр Олимпийских игр Иван Черезов подвёл итоги женского спринта на 7,5 км на этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене (Норвегия).

Лучший результат среди россиянок показала Екатерина Юрлова-Перхт, занявшая 14-е место.

«Сейчас конец сезона. Последний этап, последние гонки, поэтому у всех опустошение внутри. Все должны бороться. По скорости мне понравилась Светлана Миронова. Сливко неплохо пробежала. Она набралась опыта, постоянно в топе на Кубке IBU — это помогло ей. Официальную тренировку у мужчин перенесли немного вперёд, чтобы организаторы успели подготовить трассу. Они её сохранили, плюс ветер — всё это не дало ей превратиться в кашу.

Погода? Неприятно, когда она меняется, и условия для групп становятся разными. Получается не совсем объективно. В этот раз четвёртая группа не оказалась в проигрыше. Хорошо, что мы сохранили квоту, поднялись на 4-е место. Может, у итальянок сказалось волнение? Мы рады за наших девушек", — цитирует Черезова «Матч ТВ».

Заключительный этап Кубка мира завершится 24 марта.