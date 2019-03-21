По итогам спринта в Хольменколлене (Норвегия) словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина выиграла Малый хрустальный глобус в зачёте спринтерских гонок на Кубке мира-2018/19.

Кузьмина набрала 371 очко. Второй стала итальянка Доротея Вирер (330), третьей — норвежка Марте Рёйселанд (326). Лучшая из россиянок Екатерина Юрлова-Перхт заняла 13-е место (174).

Кубок мира. Зачёт спринтов



После 9 гонок из 9



1. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 371

2. Доротея Вирер (Италия) – 330

3. Марте Рёйселанд (Норвегия) – 326

4. Лиза Виттоцци (Италия) – 309

5. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – 280

6. Моника Хойниш (Польша) – 238…

13. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – 174…

25. Ирина Старых (Россия) – 133

26. Светлана Миронова (Россия) – 125…

35. Евгения Павлова (Россия) – 79…

47. Маргарита Васильева (Россия) – 55.