Выступление российских биатлонисток — в обзоре спринта на этапе КМ в Норвегии

На этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене (Норвегия) прошёл женский спринт на 7,5 км. Победу одержала словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина. Второй стала немка Франциска Пройс, третьей — словачка Паулина Фиалкова.
Лучший результат среди россиянок показала Екатерина Юрлова-Перхт — 14-е место.
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Кубок мира. 9-й этап. Холменколлен (Норвегия)
Женщины. Спринт. 7,5 км
1. Анастасия Кузьмина (Словакия) — 19.56,2 (1 промах)
2. Франциска Пройс (Германия) — +21,2 (0)
3. Паулина Фиалкова (Словакия) — +25,1 (0)…
14. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +1.05,5 (0)
15. Светлана Миронова (Россия) — +1.10,1 (2)…
22. Лариса Куклина (Россия) — +1.20,7 (0)…
24. Виктория Сливко (Россия) — +1.22,1 (0)…
50. Ульяна Кайшева (Россия) — +2.01,6 (2)…
60. Анастасия Морозова (Россия) — +2.17,8 (1).