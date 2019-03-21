Медведева: цель на произвольную — не закончить прокат в слезах

Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась мнением о выступлении в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония) и рассказала об ожиданиях от произвольной программы. В короткой Медведева стала четвёртой с результатом 74,23 балла.

«Счастлива после выступления в короткой, счастлива, что счастлив мой тренер. У меня была цель просто закончить прокат, понять, что я проделала очень хорошую работу. Я готовилась к чемпионату мира на 200% — вдвое больше, чем раньше.

Могу сказать, что готова к завтрашней произвольной программе, постараюсь выступить как можно лучше. Цель на произвольную — не закончить прокат в слезах. Только если в слезах счастья!" — сказала Медведева в интервью ISU.