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Пройс: очень удивилась, когда на втором огневом удалось закрыть все мишени

Пройс: очень удивилась, когда на втором огневом удалось закрыть все мишени
Другие / Биатлон

Немка Франциска Пройс прокомментировала выступление (второе место) в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене (Норвегия).

«Очень довольна тем, как провела гонку. Знаете, сегодня я всего лишь второй раз в карьере смогла закончить спринт с нулями. Последний раз такое было в далёком 2013 году, поэтому сегодня очень удивилась, когда на втором огневом удалось закрыть все мишени. Замечательная гонка, я невероятно рада такому результату!

Была очень разочарована и расстроена из-за того, что заболела как раз перед чемпионатом мира, но я не могла ничего изменить, оставалось только смириться и выложиться на полную на этапе в Хольменколлене. Рада, что всё вышло.

Здорово заканчивать сезон именно так. Это поднимает настроение перед межсезоньем и увеличивает мотивацию. Сейчас очень жду отдыха — время, когда смогу восстановить силы перед новым сезоном», — цитирует Пройс Biathlon.com.ua.

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