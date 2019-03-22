Текстовая онлайн-трансляция женской произвольной программы на ЧМ в Сайтаме

Сегодня, 21 марта, на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония) женщины представят произвольную программу. Соревнования начнутся в 11:30 мск.

Российская фигуристка Алина Загитова выиграла короткую программу с результатом 82,08 балла. Второе место заняла японка Каори Сакамото (76,86). Третий результат продемонстрировала представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева (75,96).

Россиянка Евгения Медведева стала четвёртой (74,23), её соотечественница Софья Самодурова — девятой (70,42).

В произвольной программе Самодурова выйдет на лёд 16-й, Медведева — 19-й, Загитова — 23-й.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцую соревнований:

текстовая онлайн-трансляция женской произвольной программы на чемпионата мира по фигурному катанию в Сайтаме.