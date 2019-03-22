Кацалапов: это был наш лучший прокат в сезоне

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в дуэте с Викторией Синициной, прокомментировал выступление дуэта в ритм-танце на чемпионате мира в Сайтаме (Япония). Судьи оценили их прокат в 83,94 балла.



«Лучший прокат в сезоне — ехали легко, лёд потрясающий, публика, о которой, наверное, здесь, в Сайтаме, уже сотня спортсменов до нас сказала, всё это помогало, мотивировало. Мы много готовились, на короткой программе это сказалось хорошо — наконец-то всё сделали чисто. Теперь — полная концентрация на произвольный танец. Всё умеем, всё можем, всё по тысяче раз отрабатывали, работали день и ночь — надо спокойно и уверенно сделать всё, что умеем и можем», — цитирует Кацалапова ТАСС.



Произвольную программы дуэты продемонстрируют завтра, 23 марта.

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