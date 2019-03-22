Кузьмина: возвращение в Россию по окончании карьеры? Никогда не говори «никогда»

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина подтвердила, что намерена прекратить выступления в личных гонках по окончании сезона, но готова продолжать помогать команде в эстафете.



«Помимо биатлона у меня есть семья и дети. Много планов, которые из-за спорта всё время отодвигала на второй план или откладывала в долгий ящик. Конкретной работы пока нет, но есть различные предложения. Всё равно моя жизнь будет так или иначе связана со спортом. С биатлоном полностью не прощаюсь, возможно, какое-то время буду выступать за Словакию в эстафетных гонках.



Возвращение в Россию? Никогда не говори «никогда». В данный период жизни нет планов по возвращению в Россию. Словакия — мой второй дом и дом наших с мужем детей. Там нам комфортно», – цитирует Кузьмину RusBIathlon.

Кузьмина: мой последний сезон получился неплохим. Думаю, всё не напрасно