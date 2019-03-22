Малышко: сезоном в целом я доволен

Российский биатлонист Дмитрий Малышко оценил выступление в нынешнем сезоне. Сегодня, 22 марта, он примет участие в спринтерской гонке на заключительном этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия).

«Сезон, как бы ни складывался в медальном плане, действительно тяжёлый. И такой боевой. На каждом старте приходилось отстаивать и доказывать место. Сложился чемпионат Европы, мы успешно к нему подошли. Не скажу, что удовлетворён чемпионатом мира. Хорошо сумели буквально выгрызть бронзовую медаль. Сезоном в целом я доволен, но какими-то отдельными стартами больше разочарован. Понимаю, что есть куда расти, куда стремиться. Работы непочатый край», — сказал Малышко в интервью Kalashnikov Media.

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