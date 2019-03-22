Т. Тарасова — о Медведевой: такой сильной спортсменки у нас не было

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова осталась довольна выступлением Евгении Медведевой на чемпионате мира в Сайтаме (Япония). По итогам короткой и произвольной программ 19-летняя уроженка Москвы набрала 223,80 балла.

«Браво! Молодец! С возвращением, Женька! Стоя аплодирую. Она сделала сегодня сальхов — ритбергер. Сколько она преодолела в этом году, сколько прыгала, сколько выдержала физически и морально. Это очень тяжело. Но прокат ей удался. Её имя будут помнить всегда. „Женя навсегда“. Такой сильной спортсменки у нас в одиночном катании не было.

Женя, спасибо тебе. На разминке ты так напугала. Я не была на тренировке, оказывается, у тебя возникли проблемы с бедром. Это очень серьёзно", — заявила Тарасова в эфире Первого канала.