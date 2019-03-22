Сборная России сохранила максимальную квоту в женском фигурном катании на ЧМ

На следующий чемпионат мира Россия сохранила три квоты в женском фигурном катании. Турнир состоится в марте 2020 года в Монреале (Канада).

На нынешнем ЧМ в Сайтаме (Япония) победу одержала россиянка Алина Загитова. Серебро завоевала представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева. Бронзовым призёром стала россиянка Евгения Медведева. Софья Самодурова продемонстрировала восьмой результат.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Сайтама, Япония

Женщины. Итоговое положение

1. Алина Загитова (Россия) — 237,50.

2. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) — 224,76.

3. Евгения Медведева (Россия) — 223,80.

4. Рика Кихира (Япония) — 223,49.

5. Каори Сакамото (Япония) — 222,83.

6. Сатоко Мияхара (Япония) — 215,95.

7. Бради Теннелл (США) — 213,47.

8. Софья Самодурова (Россия) — 208,58.

9. Мэрайя Белл (США) — 208,07.

10. Ын Су Лим (Южная Корея) — 205,57.



Чемпионат мира завершится 24 марта.