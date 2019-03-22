Черезов: финиш трассы в Хольменколлене удобен тем, кто умеет делать рывки

Член правления Союза биатлонистов России, трёхкратный чемпион мира и двукратный призёр Олимпийских игр Иван Черезов рассказал о трассе заключительного этапа Кубка мира по биатлону в Хольменколлене (Норвегия).



«Особенность этой трассы в том, что в первой половине, если брать спринт и масс-старт, то почти километр идёшь в подъём. Дальше длинные спуски идут. Наверное, одна из особенностей — на стадион ты выкатываешься из спуска. И так же на финиш, он удобен для тех, кто умеет делать рывки. Погода тут разная, с ветром обычно все стабильно, все показывают хорошую стрельбу.



Что касается вообще погодных условий: бывает туман. Бывает пасмурно. А так как этап проходит в марте, бывало такое что здесь очень сыро и разбитая трасса. В моей карьере был такой эпизод, когда стадион здесь, большая его часть, находился под водой. Закрывали стадион, не давали проводить тренировки», — сказал Черезов в интервью Kalashnikov Media.

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Сегодня, 22 марта, в Хольменколлене пройдёт мужской спринт.